مستحق خاندانوں کو راشن ،عیدی تقسیم

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ)مسلم ہینڈ زکے تعاون سے ماہ رمضان میں جنوبی پنجاب کے مستحق سفید پوش خاندانوں کوراشن وعیدی تقسیم ۔۔۔

، نامورسماجی شخصیت، ایکس سروس مین سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل نذیر طاہر قادری کی زیرقیادت تقریب میں 60 سے زائد مستحق خاندانوں کو خشک راشن پیکیجز اور نقد عیدی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر نذیر طاہر قادری نے کہا معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ یہ فلاحی سلسلہ مرحلہ وار جاری رکھا جائے گا ۔انہوں نے مخیر حضرات،اپنی فیملی کے افراد کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ انکی معاونت سے درجنوں مستحق خاندانوں کے گھروں میں سحرو افطار کا انتظام ممکن ہوا ۔

 

