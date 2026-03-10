صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان نگہبان کارڈز فراہمی کا 94 فیصد سے زائد ہدف مکمل

  • لاہور
رمضان نگہبان کارڈز فراہمی کا 94 فیصد سے زائد ہدف مکمل

لاہور(خبر نگار)ڈپٹی لاہور کمشنر علی اعجاز کی زیر نگرانی مستحقین کو رمضان نگہبان کارڈز کی فراہمی کا 94 فیصد سے زائد ہدف مکمل کر لیا گیا ۔۔۔۔

ضلعی انتظامیہ اور بینک آف پنجاب کی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں،ابتک تراسی ہزار نو سو ساٹھ خاندانوں کو کارڈز پہنچائے جا چکے ہیں۔ مستحقین ان کارڈز کے ذریعے دس ہزار کیش یا اپنی مرضی کا راشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے واپس آنے والے کارڈز کی دوبارہ تصدیق اور بقایا تین ہزار کارڈز کی فوری تقسیم کا حکم دیا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر مستحق تک اسکا حق مکمل شفافیت اور عزت کیساتھ پہنچایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز 2021 میں ترامیم کی منظوری

سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل ٹائم پریڈ میں مکمل کرنے کا حکم

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت

ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز کا ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے پٹرول پمپس کا معائنہ

ڈی پی او میانوالی کے آفس میں کھلی کچہری

گاڑیوں پر جانے والا34260لیٹردودھ کو چیک کیاگیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس