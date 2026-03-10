صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں میں امراضِ قلب کے علاج کی سہولیات ،اودیات قلت پر جواب جمع کرانے کیلئے 25مارچ تک مہلت

لاہور(عدالتی رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں امراضِ قلب کے علاج کی سہولیات کے فقدان اور سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کیخلاف درخواست پر سماعت ۔۔۔

، جسٹس خالد اسحاق نے سرکاری وکیل کو جواب جمع کروانے کیلئے 25 مارچ تک مہلت دیدی۔ جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی آئی سی میں یومیہ 5 ہزار تک مریض آتے ہیں، یہاں دل کے امراض کی ادویات نایاب ہیں،سٹنٹ والے مریضوں کیلئے ضروری دوا ٹیکاگریلر اور ہارٹ اٹیک کی ادویات سمیت دل کے دورے میں ناگزیر پی پی سی آئی کی سہولیات اوراور آپریشن کیلئے ضروری سامان بھی موجود نہیں،مریضوں کو شدید خطرات لاحق ہیں،مریضوں کو مارکیٹ سے ادویات وطبی سامان خود خریدنا پڑتا ہے ، سہولیات فراہم کی جائیں۔پی آئی سی اور محکمہ ہیلتھ میں انتظامی بدحالی عروج پر ہے ،سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں خالی ہیں، علاج کیلئے حکومت نے 679 ارب مختص کیے ، اسکے باوجود مریضوں کو ہسپتالوں میں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہیں، بچوں کے دل کے آپریشن اور کلینک آن ویلز پراجیکٹ پرعمل نہیں ہوا، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں صحت کارڈ زپر علاج ہو رہا ہے مگر پنجاب میں یہ نظام غیر مؤثر ہو چکا ہے ، سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے ۔

 

