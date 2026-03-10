ہسپتالوں میں امراضِ قلب کے علاج کی سہولیات ،اودیات قلت پر جواب جمع کرانے کیلئے 25مارچ تک مہلت
لاہور(عدالتی رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں امراضِ قلب کے علاج کی سہولیات کے فقدان اور سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت کیخلاف درخواست پر سماعت ۔۔۔
، جسٹس خالد اسحاق نے سرکاری وکیل کو جواب جمع کروانے کیلئے 25 مارچ تک مہلت دیدی۔ جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پی آئی سی میں یومیہ 5 ہزار تک مریض آتے ہیں، یہاں دل کے امراض کی ادویات نایاب ہیں،سٹنٹ والے مریضوں کیلئے ضروری دوا ٹیکاگریلر اور ہارٹ اٹیک کی ادویات سمیت دل کے دورے میں ناگزیر پی پی سی آئی کی سہولیات اوراور آپریشن کیلئے ضروری سامان بھی موجود نہیں،مریضوں کو شدید خطرات لاحق ہیں،مریضوں کو مارکیٹ سے ادویات وطبی سامان خود خریدنا پڑتا ہے ، سہولیات فراہم کی جائیں۔پی آئی سی اور محکمہ ہیلتھ میں انتظامی بدحالی عروج پر ہے ،سپیشلسٹ ڈاکٹرز کی اسامیاں خالی ہیں، علاج کیلئے حکومت نے 679 ارب مختص کیے ، اسکے باوجود مریضوں کو ہسپتالوں میں سہولیات فراہم نہیں کی جا رہیں، بچوں کے دل کے آپریشن اور کلینک آن ویلز پراجیکٹ پرعمل نہیں ہوا، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں صحت کارڈ زپر علاج ہو رہا ہے مگر پنجاب میں یہ نظام غیر مؤثر ہو چکا ہے ، سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے ۔