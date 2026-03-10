جامعہ پنجاب:آیت اللہ خامنہ ای کی یاد میں تعزیتی ریفرنس
ایران کاایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنا کر جنگ جا ر ی ہمارا جواب حتمی ہوگا ،اپنی سرزمین کا دفاع کرتے رہیں گے :ایرانی قونصل جنرل
لاہور(خبر نگار،اپنے سٹاف رپورٹر سے )پنجاب یونیورسٹی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کاانعقاد ،صدارت ایرانی قونصل مہران موحدفر نے کی مہمانوں میں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی ، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، ادارہ منہاج الحسین کے علامہ ڈاکٹر حسین اکبر،ڈی جی ایرانی کلچر سینٹر ڈاکٹر اصغر مسعودی،صدر اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر امجد عباس مگسی ،سیکرٹری پروفیسر ڈاکٹر کامران عابد سمیت اساتذہ، طلبہ نے شرکت کی۔ ایرانی قونصل جنرل نے خطاب میں کہا سپریم لیڈر کاقتل تاریخ کا سنگین جرم ہے ۔ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنا کر جنگ کی جارہی ہے ۔امریکہ ایران میں بھی وہی ماڈل نافذ کرنا چاہتا ہے جو اس نے عراق، لیبیا اور شام میں آزمایالیکن امریکہ اور اسرائیل کی یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ ایران پر بھی یہی ماڈل لاگو کر سکیں گے ۔ گریٹر اسرائیل کاخواب پورانہیں ہوگا۔ عرب ممالک ہمارے ہمسائے اور برادر اسلامی ممالک ہیں،ایران صرف دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے ۔ جنگ ہمارا انتخاب نہیں یہ بقا کی جنگ ہے ۔ہمارا جواب حتمی ہوگا اور ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرتے رہیں گے ۔ ڈاکٹر خالد محمود نے کہا مسلم اُمہ کو اختلافات بھلا کر ایک قوم بننے کی ضرورت ہے ۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا ایران جس استقامت کیساتھ جنگ لڑ رہا ہے وہ پوری مسلم دنیا کیلئے مثال ہے ۔ ڈاکٹر اصغر مسعودی نے کہا عظیم رہبر کی شہادت کسی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے مزید مضبوط بناتی ہے ۔ لیاقت بلوچ،علامہ ڈاکٹر حسین اکبر،ڈاکٹر کامران عابد نے بھی خطاب کیا۔