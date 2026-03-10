صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹی ٹریفک پولیس نے جدید ون ایپ متعارف کرا دی

  • لاہور
سٹی ٹریفک پولیس نے جدید ون ایپ متعارف کرا دی

ون ایپ سے وارڈنز فوری کارروائیاں اور ڈیجیٹل چالان جاری کر سکیں گے

لاہور (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس نے لاہورمیں افسروں اور وارڈنز کیلئے ون ایپ متعارف کرا دی ۔ ذرائع کے مطابق تمام سرکل افسروں کو ون ایپ کیساتھ آئی پیڈ فراہم کردیئے گئے جس سے وہ مختلف آپریشنز کو ایک ہی کلک پر انجام دے سکیں گے ۔ سی ٹی او ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس ون ایپ متعدد محکموں کے ڈیٹا سے منسلک ہے جسکے ذریعے وارڈنز فوری کارروائیاں اور ڈیجیٹل چالان کر سکیں گے ۔ اس سسٹم کے تحت ٹریفک کی ہر خلاف ورزی باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی جو ضرورت پڑنے پر ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکے گی۔ون ایپ کے ذریعے ٹریفک افسر موقع پر شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، چوری شدہ گاڑیوں، گاڑی کی ملکیت، فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ کی فوری تصدیق کر سکیں گے ۔ تجاوزات اور ماحولیاتی خلاف ورزیو ں پر بھی فوری کارروائیاں ممکن ہونگی۔انٹیگریٹڈ سسٹم کے ذریعے ای چالان، ایف آئی آر کا سٹیٹس اور ڈرائیور کا کریمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا سکتا ہے ۔ جدید ون ایپ کیساتھ نئی الیکٹرک گاڑی نے مین بلیوارڈ گلبرگ سے ڈیوٹی کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نمبردار وں کو جرائم کی روک تھام میں کردار ادا کرنے کا حکم

عیدالفطر شاپنگ سیزن:ٹریفک پولیس کا ٹریفک پلان جاری

ٹو بہ: یومِ شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

فیصل آباد میں ایک لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر

چنیوٹ:ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے

ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس