صوبہ بھر کے سرکاری سکولوں میں سالانہ امتحانات کا آغاز

60لاکھ طلبہ شریک ، آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات بھی دوبارہ شروع

لاہور(خبر نگار)پیکٹا کے تحت پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ۔ پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک تقریباً 60 لاکھ طلبہ امتحانات دے رہے ہیں جبکہ آٹھویں کے بورڈ امتحانات بھی دوبارہ شروع ہوگئے ، 10لاکھ طلبہ حصہ لے رہے ہیں ۔واضح رہے کہ آٹھویں کا بورڈ امتحان آخری بار 2020 میں لیا گیا تھا۔ آٹھویں کے طلبہ سے ریاضی کا پیپر لیا گیا ، امتحانات ببل شیٹ پر لیے جا رہے ہیں۔ نقل کی روک تھام کیلئے پیکٹا نے چھ مختلف سوالیہ پرچے فراہم کیے ۔پہلی سے ساتویں جماعت تک انگلش، اردو، کمپیوٹر اور جنرل نالج کا امتحان لیاجارہاہے ۔ سکول بیسڈ امتحانات کا سلسلہ 25 مارچ تک جاری رہے گا جبکہ آٹھویں کے بورڈ امتحانات 13 مارچ کو سائنس کے پیپر کیساتھ اختتام پذیر ہونگے ۔محکمہ تعلیم کے مطابق نتائج 31 مارچ کو جاری کیے جائینگے جبکہ آٹھویں کے بورڈ امتحانات کا نتیجہ 9 اپریل کو جاری کیا جائے گا۔ے سی ای او نذیر حسین اور پارلیمانی سیکرٹری نویشن افتخار نے لاہور کے مختلف امتحانی مراکز میں انتظامات کا جائزہ لیا ۔ انہوں نے برکت مارکیٹ میں قائم ٹرانسجینڈر سکول کا بھی دورہ کیا اور طلبہ کو تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔

 

