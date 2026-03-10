صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ عوام پر حملہ:پی ٹی آئی کسان ونگ

  • لاہور
پٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ عوام پر حملہ:پی ٹی آئی کسان ونگ

پھول نگر (نامہ نگار) پی ٹی آئی کسان ونگ نے کہاہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک 55 روپے فی لیٹر اضافہ دراصل پاکستانی عوام اور خصوصاً کسانوں پر معاشی حملہ ہے۔ ۔۔۔۔

، پاکستان کی معیشت کی بنیاد زراعت اور کسان ہیں،تاہم آج یہی کسان حکومتی نااہلی، مہنگائی اور غلط پالیسیوں کے باعث شدید بحران کا شکار ہیں ۔ کھاد اور زرعی ادویات عام کسان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں ۔ ٹیوب ویل کے لیے بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے ہیں ۔ کسان اپنی فصلیں اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ مڈل مین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے کا اضافہ دراصل ہر پاکستانی کا جینا دوبھر کردے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

طارق سبحانی نے ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر پاک پیڈل کلب کا افتتاح کر دیا

جنگ روکنے کیلئے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا : پیپلز پارٹی

جوڈیشل کمپلیکس میں ای لائبریری اور خواتین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس