پٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافہ عوام پر حملہ:پی ٹی آئی کسان ونگ
پھول نگر (نامہ نگار) پی ٹی آئی کسان ونگ نے کہاہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک 55 روپے فی لیٹر اضافہ دراصل پاکستانی عوام اور خصوصاً کسانوں پر معاشی حملہ ہے۔ ۔۔۔۔
، پاکستان کی معیشت کی بنیاد زراعت اور کسان ہیں،تاہم آج یہی کسان حکومتی نااہلی، مہنگائی اور غلط پالیسیوں کے باعث شدید بحران کا شکار ہیں ۔ کھاد اور زرعی ادویات عام کسان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں ۔ ٹیوب ویل کے لیے بجلی کے بل ناقابل برداشت ہو چکے ہیں ۔ کسان اپنی فصلیں اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ مڈل مین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے کا اضافہ دراصل ہر پاکستانی کا جینا دوبھر کردے گا۔