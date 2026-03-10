صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی :ڈی سی ننکانہ

  • لاہور
عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی :ڈی سی ننکانہ

ننکانہ صاحب (خبر نگار)پرائس چیکنگ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔۔۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنرز سمیت تمام ضلعی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک ہیں۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس شہروں کے ساتھ ساتھ قصبوں میں بھی پرائس چیکنگ کو یقینی بنا رہے ہیں۔مجسٹریٹس ریٹ لسٹ ہر صورت دکانوں پر نمایاں جگہ پر آویزاں کروائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گراں فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں ۔ضلع بھر میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلاامتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں، بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کو جیلوں میں بندکیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

نمبردار وں کو جرائم کی روک تھام میں کردار ادا کرنے کا حکم

عیدالفطر شاپنگ سیزن:ٹریفک پولیس کا ٹریفک پلان جاری

ٹو بہ: یومِ شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

فیصل آباد میں ایک لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر

چنیوٹ:ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے

ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس