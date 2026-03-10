عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی :ڈی سی ننکانہ
ننکانہ صاحب (خبر نگار)پرائس چیکنگ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر رائو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔۔۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنرز سمیت تمام ضلعی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک ہیں۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس شہروں کے ساتھ ساتھ قصبوں میں بھی پرائس چیکنگ کو یقینی بنا رہے ہیں۔مجسٹریٹس ریٹ لسٹ ہر صورت دکانوں پر نمایاں جگہ پر آویزاں کروائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گراں فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں ۔ضلع بھر میں گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلاامتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں، بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کو جیلوں میں بندکیا جائے ۔