لیگی قیادت نے کڑے حالات میں بھی اعلیٰ سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا:امجد نذیر
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران کے صدر و امیدوار پی پی 141امجد نذیر بٹ نے کہا ہے کہ ن لیگ کی قیادت نے کڑے حالات میں بھی اعلیٰ سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ملکی استحکام اور جمہوریت کی بقاء کیلئے دانشمندانہ فیصلے کیے جس سے مرکز سمیت تمام صوبوں میں مضبوط حکومتوں کے قیام میں مدد ملے گی۔۔۔۔۔
تمام وزراء و ارکان اسمبلی نواز شریف کے ہر فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے ان کی ہدایات پر مکمل عملدر آمد کریں گے ۔ میڈیا سے گفتگوکے دوران امجد نذیر بٹ نے کہاکہ مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ ن کی حکومتوں کے قیام کے بعد ایک بار پھر ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہوا جس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خراج تحسین کی حقدار ہیں جنہوں نے شبانہ روز جدوجہد سے عوامی ریلیف کا خواب شرمندہ تعبیر کیا۔