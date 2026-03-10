انتظامیہ کے بس سٹینڈز کے دورے ، زائد کرایہ وصولی پر جرمانے
قصور(نمائندہ دنیا) قصور بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز، سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ درجہ اول مرزا زاہد بیگ اور دیگر ضلعی افسران نے بس سٹینڈز کے اچانک دورے کیے ۔حالیہ پٹرول کی خود ساختہ قلت کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔۔۔
افسروں نے بس اڈوں پر مسافروں سے انفرادی طور پر کرایوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی۔ بغیر کرایہ نامہ آویزاں کرنے والی متعدد گاڑیوں اور بسوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ گئے ۔ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے اس موقع پر کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خود ساختہ کرایوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔