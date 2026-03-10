صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کے بس سٹینڈز کے دورے ، زائد کرایہ وصولی پر جرمانے

  • لاہور
انتظامیہ کے بس سٹینڈز کے دورے ، زائد کرایہ وصولی پر جرمانے

قصور(نمائندہ دنیا) قصور بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز، سپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ درجہ اول مرزا زاہد بیگ اور دیگر ضلعی افسران نے بس سٹینڈز کے اچانک دورے کیے ۔حالیہ پٹرول کی خود ساختہ قلت کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔۔۔

افسروں نے بس اڈوں پر مسافروں سے انفرادی طور پر کرایوں کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی۔ بغیر کرایہ نامہ آویزاں کرنے والی متعدد گاڑیوں اور بسوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے۔ گئے ۔ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے اس موقع پر کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خود ساختہ کرایوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

طارق سبحانی نے ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر پاک پیڈل کلب کا افتتاح کر دیا

جنگ روکنے کیلئے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا : پیپلز پارٹی

جوڈیشل کمپلیکس میں ای لائبریری اور خواتین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس