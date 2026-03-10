صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹو نے سر زمین بے آئین کو متفقہ آئین کا تحفہ دیا،اظہر ورک

  • لاہور
استحصال زدہ طبقات کی مشکلات کا ازالہ آج بھی پارٹی قیادت کی اولین ترجیح ہے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر و سابق ناظم چودھری اظہر محمود ورک نے کہا ہے کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سرزمین بے آئین کو متفقہ آئین کا تحفہ دیا،انہوں نے مسلم امہ کو اسلامی سربراہی کانفرنس کے پلیٹ فارم پر متحد کیا اورمحروم طبقات کو بولنے اوراقلیتوں کو دوھرے ووٹ کا حق دیا۔ آج بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری ملکی ترقی و عوامی خوشحالی کیلئے کوشاں اورجمہوری اقدار کے فروغ کی مثالی جدوجہد کر رہے ہیں،پیپلز پارٹی نے مزدور، کسان اور ہاری کے مفادات کو ہمیشہ ترجیح دی، استحصال زدہ طبقات کی مشکلات کا ازالہ آج بھی پارٹی قیادت کی اولین ترجیح ہے ۔شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو خوشحالی دی، محنت کشوں کے مسائل کو حل کرنے کی خاطر مربوط لائحہ عمل مرتب کیا جسے اپنے تمام ادوار اقتدار میں پیپلز پارٹی نے عملی جامہ پہنا کر قومی خوشحالی کی راہ ہموار کی، بلاول بھٹو زرداری عوام کی آواز بن کر قومی سیاست میں متحرک کردار ادا کررہے ہیں اور صدر مملکت آصف علی زرداری وفاق کی علامت بن کر قومی مفاہمت کے فروغ کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 

