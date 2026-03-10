حکومت وطن عز یز کو ایشین ٹا ئیگر بنا ئے گی:رانا ممتاز
وزیراعظم اوروزیراعلیٰ پنجاب عوام دوست پالیسیاں اختیار کئے ہوئے ہیں
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما و امیدوار این اے 115 رانا ممتاز محمود مون خاں نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی ہماری حکو مت نے بجلی لو ڈ شیڈ نگ کے خا تمے کیلئے اقدا مات کیے اور انہی روایات کو بر قرار رکھتے ہو ئے وطن عز یز کو ایشین ٹا ئیگر بنا یا جائے گا، حکومت غریب عوام کو بھرپور عوامی ریلیف فراہم کرے گی اور عوامی ریلیف کی فراہمی کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیراعظم شہبازشریف اوروزیراعلٰی پنجاب عوام دوست پالیسیاں اختیار کئے ہوئے ہیں جس سے ملک میں رہنے والے غریب عوام کا معیار زندگی تیزی سے بلند ہورہا ہے ۔جلد ملکی ترقی کاخواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور مہنگائی وبے روزگاری کا مکمل خاتمہ کیا جائیگا ۔شریف برادران کے سنہری کارنامے ناقابل فراموش ہیں ۔