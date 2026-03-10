صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت وطن عز یز کو ایشین ٹا ئیگر بنا ئے گی:رانا ممتاز

  • لاہور
حکومت وطن عز یز کو ایشین ٹا ئیگر بنا ئے گی:رانا ممتاز

وزیراعظم اوروزیراعلیٰ پنجاب عوام دوست پالیسیاں اختیار کئے ہوئے ہیں

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما و امیدوار این اے 115 رانا ممتاز محمود مون خاں نے کہا ہے کہ ماضی میں بھی ہماری حکو مت نے بجلی لو ڈ شیڈ نگ کے خا تمے کیلئے اقدا مات کیے اور انہی روایات کو بر قرار رکھتے ہو ئے وطن عز یز کو ایشین ٹا ئیگر بنا یا جائے گا، حکومت غریب عوام کو بھرپور عوامی ریلیف فراہم کرے گی اور عوامی ریلیف کی فراہمی کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیراعظم شہبازشریف اوروزیراعلٰی پنجاب عوام دوست پالیسیاں اختیار کئے ہوئے ہیں جس سے ملک میں رہنے والے غریب عوام کا معیار زندگی تیزی سے بلند ہورہا ہے ۔جلد ملکی ترقی کاخواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور مہنگائی وبے روزگاری کا مکمل خاتمہ کیا جائیگا ۔شریف برادران کے سنہری کارنامے ناقابل فراموش ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

609ملین روپے کی لاگت سے جناح برج کی بہتری اور بحالی کامنصوبہ مکمل

آوارہ کتوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ

میئر کاگل پلازہ متاثرین کے خصوصی بازار کا دورہ

یوم علیؓ اورجمعۃ الوداع پرفول پروف سکیورٹی کی ہدایت

رمضان اصلاحِ نفس اور معاشرتی تبدیلی کا مہینہ ، منعم ظفر

ایس بی سی اے کوشہری کی درخواست پرفیصلہ کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس