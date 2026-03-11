747 تھانوں کی گاڑیوں کو کرائم سین پروٹیکشن کٹس فراہم
کرائم سین لانگ کونز، کارڈن ٹیپ اور مارکر پر مشتمل خصوصی کٹس شامل
لاہور(کرائم رپورٹر) لاہور سمیت صوبہ بھر کے 747 تھانوں کی گاڑیوں کو کرائم سین پروٹیکشن کٹس فراہم کر دی گئی ہیں۔ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہر تھانے کی گاڑی میں کرائم سین لانگ کونز، کارڈن ٹیپ اور مارکر پر مشتمل خصوصی کٹس شامل کی گئی ہیں تاکہ وقوعہ کے مقام کو فوری طور پر محفوظ بنایا جا سکے ۔آئی جی پنجاب عبدالکریم کا کہنا ہے کہ کرائم سین پروٹیکشن تفتیش کا بنیادی جزو ہے اور کرائم سین کے درست تحفظ سے تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن شہزادہ سلطان کا کہنا ہے کہ پولیس افسران کو فرسٹ ریسپانڈر کی خصوصی تربیت فراہم کرنے کے لیے 500ماسٹر ٹرینرز تیار کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب فرانزک سائنس اتھارٹی کے کوآرڈینیٹرز کے تعاون سے پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت کا عمل جاری ہے ۔ایڈیشنل آئی جی انویسٹی گیشن کا مزید کہنا تھا کہ کانسٹیبل سے انسپکٹر رینک تک تمام افسران کو کرائم سین مینجمنٹ کی تربیت دی جائے گی۔