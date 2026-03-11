صاف پانی آپریشنز کے لیے ہائبرڈ ماڈل تشکیل دینے پر غور
نارتھ، ساؤتھ اور سنٹرل ڈائریکٹوریٹس کے تحت ضلعی ٹیمیں کام کریں گی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )پنجاب صاف پانی اتھارٹی کی فیلڈ سرگرمیاں مستحکم کرنے کی تیاری،تحصیل صاف پانی سٹیئرنگ کمیٹیز بنانے پر غور،سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا،صاف پانی آپریشنز چلانے کے لیے ہائبرڈ ماڈل تشکیل دینے پر غور کیا گیا، تجویز میں کہا گیا ہے کہ تحصیل صاف پانی کمیٹیز اسسٹنٹ کمشنرز کے تحت کام کر سکیں گی، اسسٹنٹ کمشنر فلٹریشن پلانٹس کے آپریشنز اینڈ مینٹی ننس کا خیال رکھیں گے ،اسسٹنٹ کمشنرز کے تحت صاف پانی ٹیمیں کام کریں گی، صوبائی سطح پر تین ڈائریکٹوریٹ بنائے جانے پر بھی غور کیا گیا، نارتھ، ساؤتھ اور سنٹرل ڈائریکٹوریٹس کے تحت ضلعی ٹیمیں کام کریں گی، سی ای او صاف پانی نے وزیر اعلیٰ پنجاب صاف پانی پروگرام میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا، ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کا کہنا ہے کہ تمام سفارشات و تجاویز کا مقصد صوبائی سطح پر مؤثر میکانزم تشکیل دینا ہے ، شہریوں تک صاف پانی پہنچانے کاصوبائی منصوبہ متعارف کرایا گیا ہے ،وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کیمطابق صاف پانی مشن مکمل کیا جا رہا ہے ۔