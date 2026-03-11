صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیموں میں ماسٹر پلان اور لینڈ یوز تبدیل کرنیکی منظوری

  • لاہور
فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن میں بھی بڑے پیمانے پر ری پلاننگ منظور

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں شہری منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جہاں ایل ڈی اے نے اپنی متعدد ہاؤسنگ سکیموں میں ماسٹر پلان اور لینڈ یوز تبدیل کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔ جوبلی ٹاؤن کے بلاک اے میں آٹھ رہائشی پلاٹس کو چار اپارٹمنٹ سائٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ اس منصوبے کے تحت پلاٹ نمبر 118، 119، 124 اور 125 کو پہلی اپارٹمنٹ سائٹ جبکہ پلاٹ نمبر 12، 13 اور 14 کو دوسری سائٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح پلاٹ نمبر 15، 16 اور 17 کو تیسری اور پلاٹ نمبر 18، 19 اور 20 کو چوتھی اپارٹمنٹ سائٹ قرار دیا گیا ہے ۔ایم اے جوہر ٹاؤن کے بلاک ڈی ٹو میں واقع پلاٹ نمبر 390 کو پارکنگ پلازہ اور کمرشل فلورز کے لیے مختص کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے ۔ اس کے بدلے جوہر ٹاؤن سوک سینٹر کے کار پارکنگ ایریا میں تقریباً دو دو کنال پر مشتمل دو ریسٹورنٹ سائٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن کے سامنے دس میٹر پارکنگ اور عقب میں چھ میٹر راستہ رکھا جائے گا۔فنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر جوہر ٹاؤن میں بھی بڑے پیمانے پر ری پلاننگ کی منظوری دی گئی ہے ۔

 

