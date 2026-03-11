قصور :2 سڑک حادثات میں 2معصوم بچے جاں بحق
قصور(خبرنگار، نمائندہ دنیا)قصور کے گردونواح میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو الگ الگ سڑک حادثات پیش آئے ۔۔
جس کے نتیجے میں 2معصوم بچے جاں بحق ہو گئے ۔ پولیس سٹیشن مصطفی آباد کے علاقے اقبال نگر کے قریب کوئلے سے بھرا ٹرک ڈرائیور گاڑی موڑ رہا تھا کہ قریب کھیلتا اڑھائی سالہ بچہ سیف اللہ ولد ندیم ٹرک کی زد میں آ کر موقع پر چل بسا، ڈرائیور فرار ہو گیا۔پولیس سٹیشن صدر پھول نگر کے علاقے میں ملتان روڈ پر روڈ کراسنگ کے دوران 22 ویلر ٹرک کی ٹکر سے 10 سالہ بچہ گلزیب موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا جبکہ مصطفی آباد کے واقعے میں ٹرک کو ضبط کر لیا گیا اور قانونی کارروائی جاری ہے ۔