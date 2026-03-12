ایم ایل ون منصوبے کے نفاذ کا عمل مارکیٹ انگیجمنٹ کا عمل شروع
لاہور(اے پی پی)پاکستان ریلوے نے گزشتہ روز مین لائن ون(ایم ایل ون) کے کراچی روہڑی سیکشن کی اپ گریڈیشن کے مجوزہ منصوبے کے لیے مارکیٹ انگیجمنٹ کے عمل کا آغاز کر دیا۔
یہ ایک اہم منصوبہ ہے جس کا مقصد ملک کی مصروف ترین ریلوے راہداری پر مسافروں کی آمدورفت کو بہتر بنانا اور مال برداری کی کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے۔ اس منصوبے کا تعارف ترقیاتی شراکت داروں، کنسلٹنٹس اور ٹیکنالوجی سروس فراہم کرنے والوں کے سامنے لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہونے والے ابتدائی مارکیٹ انگیجمنٹ سیمینار میں کرایا گیا۔