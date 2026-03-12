الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی افطاریاں
لاہور (سیاسی نمائندہ) الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے ز یرانتظام ماہِ رمضان المبارک میں لاہور کے مختلف مقامات پر روزہ داروں کے لیے باقاعدہ افطار ی کا سلسلہ ہے۔
اس خدمت کے تحت افطاری کے وقت سڑکوں پرسفر میں مصروف لوگوں، مزدور پیشہ افراد اور ضرورت مند احباب باعزت انداز میں وقتِ افطار اپنا روزہ کھولتے ہیں ،الکہف فاؤنڈیشن کے زیرِ اہتمام روزانہ 700 سے زائد روزہ داروں کے لیے افطار کا انتظام کیا جا رہا ہے ، رضاکاروں کی ایک ٹیم باقاعدگی سے افطاری کی تیاری اور تقسیم کے مراحل کو منظم انداز میں انجام دیتی ہے۔