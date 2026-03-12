صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے کی کارروائیاں 2 انسانی سمگلرز گرفتار

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) ایف آئی اے لاہور نے انسانی سمگلرز اور غیر قانونی ویزا ایجنٹس کے خلاف کارروائیاں تیز کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

انسدادِ انسانی سمگلنگ سرکل لاہور کی چھاپہ مار کارروائیوں میں گرفتار ملزمان کی شناخت چودھری فرمان اور ملک ایاز فیصل کے نام سے ہوئی ہے ۔ملزم چودھری فرمان لاہور میں ’’اتحاد ٹریول کنسلٹنٹ‘‘کے نام سے غیر قانونی ٹریول ایجنسی چلا رہا تھا، کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے 8 پاسپورٹس، متعدد ورک ویزا کنٹریکٹس اور دیگر دستاویزات برآمد کی گئیں۔

