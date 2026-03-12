مرکزی مسلم لیگ کے 100اضلاع میں 5500سے زائد دسترخوان
لاہور(سیاسی نمائندہ)خدمت کا رمضان ،مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ملک بھر میں سحر و افطار دسترخوانوں کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
100 سے زائد اضلاع میں 5500 سے زائد دسترخوانوں پر 22 لاکھ افراد کو سحری وافطاری مہیا کی جار ہی ہے، مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں سیف اللہ قصوری، حافظ طلحہ سعید، محمد یعقوب شیخ،خالد نیک گجر و دیگر نے سحر و افطار دسترخوانوں کے دورے کئے اور کہا کہ خدمت کا رمضان مہم عید تک جاری رہے گی،مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو کی ہدایت پر لاہور،کراچی ،اسلام آباد،پشاور،کوئٹہ سمیت ملک بھر میں سحر و افطار دسترخوان لگائے گئے ہیں جہاں شہریوں میں بلا تفریق نہ صرف کھانا کھلایا جاتا ہے بلکہ سروے کی بنیاد پر سحری گھروں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔