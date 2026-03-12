صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی، مشروبات تلف

  • لاہور
لاہور(اے پی پی)عید کے موقع پر سپلائی کے لیے تیار کی جانے والی جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کرول گھاٹی کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے معروف برانڈز کی جعلی کولڈ ڈرنکس تیار کرنے والے یونٹ پر چھاپہ مار کر ہزاروں لیٹر جعلی مشروبات تلف کر دئیے اور مقدمہ درج کر لیا۔ ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران 15ہزار لیٹر تیار کولڈ ڈرنکس، 150لٹر محلول اور 700خالی بوتلیں تلف کر دی گئیں جبکہ 3فلنگ مشینیں، 8گیس سلنڈر اور پریشر پمپ بھی ضبط کر لیے گئے ۔ چھاپے کے وقت 11افراد جعلی بوتلوں کی تیاری میں مصروف پائے گئے۔

