پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان
لاہور (خبر نگار) پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب پولیس اور پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ سمیت مختلف محکموں کی اسامیوں کے تحریری اور حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔
پنجاب پبلک سروس کمیشن کے مطابق پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت ای ایس ای (ریاضی)کی 53اسامیوں کے لیے 225 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے بعض اسامیوں کے حتمی نتائج کا بھی اعلان کیا ہے۔ پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر (ڈی جی خان ریجن)کی 29اسامیوں کے لیے امیدواروں کو حتمی طور پر کامیاب قرار دے کر حکومت پنجاب کو تقرری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔