ہائبرڈ چاول کے بیج کی کمرشلائزیشن کیلئے پیسٹیکان سے معاہد ہ
معاہدے کے تحت کمپنی کو پاکستان میں ہائبرڈ ورائٹی فروخت کااختیار ہوگا
لاہور(خبر نگار)پنجاب یونیورسٹی نے وہان یونیورسٹی چین کے اشتراک سے تیار کردہ ہائبرڈ چاول کے بیج کی کمرشلائزیشن کیلئے پیسٹیکان سیڈز سے معاہد ہ کر لیا۔ چاول کی اس نئی ہائبرڈ ورائٹی پی یو۔786سے چاول کی فی ایکڑ پیداوار تین گنا بڑھ کر 140 من فی ایکڑ ہو جائے گی جو پاکستان میں چاولوں کی ایکسپورٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کر دے گی۔ یہ ہائبرڈ چاول پاکستان میں تیار ہونے والا پہلا ہانگ لیان قسم کاہائبرڈ چاول ہے، پنجاب یونیورسٹی اور وہان یونیورسٹی چین کے سائنسدانوں نے مل کر ہائبرڈ چاولوں کی یہ نئی قسم ایجاد کی ہے۔
اس سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس اور پیسٹیکان سیڈز کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب کا انعقاد وائس چانسلر آفس میں ہوا۔ معاہدے کے تحت کمپنی کو پاکستان میں چاول کی ہائبرڈ ورائٹی پی یو 786 کی مارکیٹنگ اور فروخت کا اختیار حاصل ہوگا۔کمپنی کو پاکستان میں چاول کی مذکورہ ورائٹی کی مارکیٹنگ اور ڈسٹری بیوشن کے خصوصی حقوق حاصل ہوں گے ۔معاہدے کے مطابق کمپنی چاول کی ورائٹیی کی درآمد، مارکیٹنگ اور فروخت کی ذمہ دار ہوگی۔