انرجی بچت:ماس ٹرانزٹ سروسز کے اوقات کار کا جائزہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)انرجی بچت پالیسی کے تناظر میں ماس ٹرانزٹ سروسز کے اوقات کار کا جائزہ شروع، عالمی کشیدگی اور ایندھن کے خدشات کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ آپریشن پر نظر۔۔۔
پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی مختلف شہروں سے مسافروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے لگی، میٹرو بس لاہور، راولپنڈی،اسلام آباد ،ملتان کی بسوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جارہا ہے، ماس ٹرانزٹ منصوبوں کے اوقات کم کرنے کا تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں، ابتدائی جائزے میں صبح یا رات ایک گھنٹہ آپریشن کم کرنے کی گنجائش دیکھی جا رہی ہے، حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کے بغیر کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔