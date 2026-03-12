صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انرجی بچت:ماس ٹرانزٹ سروسز کے اوقات کار کا جائزہ

  • لاہور
انرجی بچت:ماس ٹرانزٹ سروسز کے اوقات کار کا جائزہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)انرجی بچت پالیسی کے تناظر میں ماس ٹرانزٹ سروسز کے اوقات کار کا جائزہ شروع، عالمی کشیدگی اور ایندھن کے خدشات کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ آپریشن پر نظر۔۔۔

پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی مختلف شہروں سے مسافروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے لگی، میٹرو بس لاہور، راولپنڈی،اسلام آباد ،ملتان کی بسوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جارہا ہے، ماس ٹرانزٹ منصوبوں کے اوقات کم کرنے کا تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں، ابتدائی جائزے میں صبح یا رات ایک گھنٹہ آپریشن کم کرنے کی گنجائش دیکھی جا رہی ہے، حکام کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کے بغیر کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جہانیاں میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی، دوسرا فرار

ڈی پی او آفس خانیوال میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد

خانیوال،انتظامیہ کے عیدالفطر کے پیشگی انتظامات شروع

250 مستحق خاندانوں میں رمضان فوڈ پیکیج تقسیم

عید سے قبل چوری و ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں، شہری خوفزدہ

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی