تمام میڈیکل اورڈینٹل کالجزکو طلبہ کی لازمی رجسٹریشن کا حکم
لاہور(این این آئی)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ملک بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو داخل شدہ ہر طالبعلم کی لازمی رجسٹریشن یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔
قواعد کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں اور دیگر سخت کارروائیوں کا فیصلہ بھی کرلیا۔مراسلے کے مطابق تمام سرکاری اور نجی کالجز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ داخلہ لینے والے ہر طالبعلم کی بروقت رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ مقررہ مدت میں رجسٹریشن نہ کرنے پر فی طالبعلم 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔