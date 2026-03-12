پٹرول پمپ مالک نے گرین بیلٹ کے 15 درخت کاٹ دیئے
پی ایچ اے ٹیم سے تصادم ، سرکاری گاڑی کے شیشے توڑ دیئے گئے ، مقدمہ درج
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )جوہر ٹاؤن کے قریب مرکزی شاہراہ خیابانِ جناح پر قائم ایک نجی پٹرول پمپ نے مبینہ طور پر گرین بیلٹ کو کاٹ کر وہاں سے زبردستی راستہ نکال لیا جس کے لیے پندرہ درخت بھی کاٹ دیے گئے ۔پی ایچ اے کے مطابق پٹرول پمپ انتظامیہ نے مبینہ طور پر پولیس کی مدد سے گرین بیلٹ کے اندر سے راستہ بنانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں علاقے کا سبزہ بھی متاثر ہوا۔حکام کے مطابق جب پی ایچ اے کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کارروائی کی کوشش کی تو پٹرول پمپ کے مالک اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی۔
اس دوران عملے پر حملے کا الزام بھی سامنے آیا اور موقع پر موجود سرکاری گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے ۔ واقعہ کے بعد درخت کاٹنے اور گرین بیلٹ کو نقصان پہنچانے کے الزام میں پٹرول پمپ مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔مرکزی شاہراہ پر گرین بیلٹ کاٹ کر بنائے گئے اس غیر قانونی راستے کو فوری طور پر بند نہ کیا جاسکا، پی ایچ اے حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ دار عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔