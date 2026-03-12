گلبرگ :330پراپرٹیز سربمہر، ڈیڑھ کروڑ کے واجبات وصول
60 نادہندگان نے موقع پر 26 لاکھ روپے ادا کیے ، کارروائی جاری رکھنے کا اعلان
لاہور(آن لائن) محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف گلبرگ کے علاقے میں بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 330 پراپرٹیز کو سربمہر کر دیا، جن پر مجموعی طور پر ڈیڑھ کروڑ روپے سے زائد واجبات تھے ۔ یہ کارروائی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس عثمان منشا گوندل کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی۔حکام کے مطابق پراپرٹی مالکان کو حتمی نوٹسز جاری کیے گئے تھے ، لیکن ٹیکس نہ ادا کرنے پر پراپرٹیز کو سربمہر کرنے کا اقدام کیا گیا۔
کریک ڈاؤن کے دوران 60 نادہندگان نے موقع پر ہی 26 لاکھ روپے کی ادائیگی بھی کی۔ای ٹی او عثمان منشا گوندل نے بتایا کہ ٹیکس کی مکمل ادائیگی تک سربمہر کی گئی پراپرٹیز کو ڈی سیل نہیں کیا جائے گا اور ٹیکس نادہندگان کے خلاف کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی تاکہ سرکاری واجبات کی وصولی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ دوسری جانب ڈی جی ایکسائز نے صوبہ بھر میں پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف سخت اقدامات کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔