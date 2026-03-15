رکشہ کی موٹرسائیکل کو ٹکر، لڑکی جاں بحق ،بہن زخمی

  • لاہور
21سالہ رمشاموقع پر ہی دم توڑ گئی، زخمی عشا کو ہسپتال منتقل کردیا گیا

کاہنہ(نمائندہ دنیا)کاہنہ کے علاقہ صوئے آصل میں رکشہ کی موٹرسائیکل کو ٹکرکے نتیجے میں نوجوان لڑکی جاں بحق ،بہن زخمی ہوگئی۔ کوٹ رادھاکشن کی دو بہنیں 21 سالہ رمشا اور 18 سالہ عشا اپنے باپ محمد حسین کے ساتھ موٹر سائیکل پر جارہی تھیں کہ رکشہ نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی ، رمشا موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ بہن عشا زخمی ہوئی جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی شروع کر دی۔

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ