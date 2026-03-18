پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کیلئے نتائج کااعلان

  • لاہور
پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کیلئے نتائج کااعلان

کامیاب امیدواروں کو انٹرویو کیلئے کال لیٹرز ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ ہونگے

لاہور(خبر نگار)ڈپٹی کمشنر آفس گجرات (بورڈ آف ریونیو) میں سٹینوگرافر کی 3 اسامیوں کے لیے ایک امیدوار تحریری امتحان کے نتیجے میں انگلش ٹائپنگ اور پروفیشنسی ٹیسٹ کے لیے کامیاب قرار پایا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر آفس راولپنڈی (بورڈ آف ریونیو) میں سٹینوگرافر کی 18 اسامیوں کے لیے 8 امیدوار انگلش شارٹ ہینڈ ٹیسٹ کے نتیجے میں انگلش ٹائپنگ اور پروفیشنسی ٹیسٹ کے لیے کامیاب ہوئے ہیں ،اسی طرح پنجاب ریونیو اتھارٹی، محکمہ خزانہ میں کمپیوٹر آپریٹر / سسٹم آپریٹر کی 42 اسامیوں کے لیے 187 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے ہیں جنہیں انٹرویو کے لیے طلب کیا جائے گا۔اسی طرح پنجاب پولیس میں سب انسپکٹر بہاولپور ریجن کی اسامیوں کے لیے 23 امیدوار حتمی طور پر کامیاب ہوئے ہیں سب انسپکٹر فیصل آباد ریجن کی اسامیوں کے لیے 30 امیدوار حتمی طور پر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ سب انسپکٹر لاہور ریجن کی اسامیوں پر 29 امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار دیے گئے ہیں، تحریری امتحان میں کامیاب امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال لیٹرز پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ کیے جائیں گے جبکہ امیدواروں کو ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے بھی مطلع کیا جائے گا۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

گلشن معمار میں ای وی بس سروس کا آغاز

تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں توسیع

خواتین کی بیرون ملک اسمگلنگ کی کوشش ناکام

شاپنگ مال میں آتشزدگی، 2فائر فائٹرز بے ہوش

پیسے ،راشن کا لالچ دیکر خاتون اغوا کرنیوالا ملزم مورو میں گرفتار

غیر ملکی سگریٹ سے بھرا کنٹینر پکڑ لیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ