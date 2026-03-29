اقلیتیں حکومت کے سر کا تاج ہیں:رمیش سنگھ اروڑہ
مریم کا مشن اقلیتوں کے آئینی حقوق کا تحفظ :بین المذہب ہم آہنگی کنونشن سے خطاب
لاہور (خبر نگار) صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا ہے کہ اقلیتیں حکومت کے سر کا تاج ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا مشن اقلیتوں کے آئینی حقوق کا تحفظ اور احساسِ محرومی کا خاتمہ ہے اور اس مقصد کیلئے حکومت پنجاب نے محکمہ اقلیتی امور کا بجٹ 50 کروڑ روپے سے بڑھا کر 8 ارب روپے کر دیا ہے اور ایک لاکھ افراد کو مینارٹی کارڈز بھی جاری کئے جا چکے ہیں۔یہ بات انہوں نے سیالکوٹ میڈیکل کالج ڈسکہ روڈ میں بین المذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لئے ایک اہم کنونشن میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی ۔اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی، پارلیمانی سیکرٹری سونیا عاشر، رکن صوبائی اسمبلی شکیلہ آرتھر اور بشپ آف لاہور ندیم کامران سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ کنونشن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور اقلیتی نمائندگان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔وزیر مملکت چودھری ارمغان سبحانی ،چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبد الخبیر آزاد ،کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی نے بھی خطاب کیا۔