محکمہ ہاؤسنگ :اداروں کے بورڈ ممبران کی فیس میں سو فیصد کٹوتی

  • لاہور
کفایت شعاری مہم کی مقررہ تاریخ کے بعد بورڈ اجلاسوں کی مکمل فہرستیں تیار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )حکومتِ پنجاب نے کفایت شعاری مہم کے تحت محکمہ ہاؤسنگ اور اس کے ذیلی اداروں کے بورڈ ممبران کی فیس میں سو فیصد کٹوتی کر دی ہے ۔ یہ اقدام مالی نظم و ضبط کو یقینی بنانے اور اخراجات میں کمی لانے کیلئے کیا گیا ۔نورالامین مینگل کی ہدایت پر جاری کیے گئے احکامات کے مطابق تمام متعلقہ اتھارٹیز اور ایجنسیوں کو اس فیصلے پرعملدرآمد کا پابند بنایا گیا ہے ۔ حکام کے مطابق کفایت شعاری مہم کی مقررہ تاریخ کے بعد ہونیوالے بورڈ اجلاسوں کی مکمل فہرستیں تیار کر کے چیف سیکرٹری آفس میں جمع کرا دی ہیں، جن میں بورڈ ممبران کی تعداد اور ادا کی جانیوالی فیس کا مکمل ریکارڈ شامل ہے ۔یہ اقدام فنانس ڈیپارٹمنٹ کی ہدایات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے ، جبکہ ان احکامات کا اطلاق آئندہ دو ماہ تک جاری رہے گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ خطے میں جاری کشیدہ صورتحال اور مالی دباؤ کے پیش نظر حکومت اخراجات میں کمی کے لیے مزید اقدامات بھی زیر غور لا رہی ہے ۔

مزید پڑہیئے

سرگودھا

گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال کا اچانک دورہ، سہولیات کی ہدایت

کرائم میٹنگ ، زیرتفتیش مقدمات کی میرٹ پر تکمیل کی ہدایت

غیر قانونی سگریٹ بنانیوالی فیکٹری پر چھاپہ، 15 ہزار پیکٹ برآمد

خوشاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت

ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، کام تیز کرنے کی ہدایت

نائب تحصیلدار خوشاب کے صاحبزادے کی ولیمہ تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل