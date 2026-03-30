’’اپنا کھیت، اپنا روزگار ‘‘ سکیم کو آرگینک زراعت کے فروغ سے مشروط کرنے کا مطالبہ
لاہور(این این آئی)آرگینک خوراک اور مصنوعات پر ریسرچ کرنے والے ادارے کے سربراہ نجم مزاری نے پنجاب حکومت کے ‘‘اپنا کھیت، اپنا روزگار’’ سکیم کو آرگینک زراعت کے فروغ سے مشروط کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
قوی امید ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اس تجویز پر متعلقہ حکام سے مشاورت کریں گی ،وفاقی اور پنجاب حکومت آرگینک زراعت اور مصنوعات کی برآمدات کے فروغ کے لئے مشترکہ طور پر لیبارٹریز کے قیام اورسرٹیفکیشن کیلئے پیشرفت کرے۔