مضبوط ادارے معاشی ترقی کی بنیاد :کوآرڈینیٹرٹیکس محتسب

  • لاہور
مضبوط ادارے معاشی ترقی کی بنیاد :کوآرڈینیٹرٹیکس محتسب

شفافیت کو ترجیح دے کر حکومتیں طویل المدتی خوشحالی کی بنیاد رکھ سکتیں:گفتگو

لاہور (اے پی پی)وفاقی ٹیکس محتسب کے کوآرڈینیٹر سیف الرحمان نے کہا ہے کہ مضبوط اور مستحکم ادارے کسی بھی ملک میں پائیدار معاشی ترقی اور سماجی استحکام کی بنیادی ضمانت ہوتے ہیں، حتی کہ وہ ممالک بھی جو معاشی کمزوریوں اور ساختی مسائل کا شکار ہوں، موثر پالیسی سازی اور اصلاحات کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں دبئی سے آئے پاکستانی نژاد سرمایہ کاروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے سیف الرحمان نے کہا کہ دانشمندانہ پالیسی سازی، سٹریٹجک اصلاحات اور ان پر مستقل عملدرآمد کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی تعاون، مالی معاونت اور تکنیکی مدد ایسے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے جو وسائل کی کمی اور ادارہ جاتی خلا کا سامنا کر رہے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جہاں شفاف طرز حکمرانی، مؤثر ریگولیٹری نظام اور جوابدہ ادارے موجود ہوں، وہ اندرونی و بیرونی چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مضبوط ادارے نہ صرف پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بناتے ہیں بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہوئے جامع اور متوازن ترقی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اچھی حکمرانی، قانون کی بالادستی اور شفافیت کو ترجیح دے کر حکومتیں طویل المدتی خوشحالی کی بنیاد رکھ سکتی ہیں۔

