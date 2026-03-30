صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
ٹرین آپریشن متاثر، اہم ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار

قراقرم، پاکستان، تیزگام سمیت کئی ٹرینیں تاخیر، مسافروں کو شدید مشکلات

لاہور(آن لائن)ملک بھر میں ریلوے کے ٹرین آپریشن شیڈول شدید متاثر ہو گیا، جس کے باعث متعدد اہم ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو کر روانہ ہوئیں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ذرائع کے مطابق پاکستان ایکسپریس کو 3گھنٹے 45 منٹ، تیزگام ایکسپریس کو 2 گھنٹے ، قراقرم ایکسپریس کو 9گھنٹے 40 منٹ جبکہ پاک بزنس ایکسپریس کو 4 گھنٹے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔اسی طرح کراچی ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ، ملت ایکسپریس 4گھنٹے ، رحمان بابا ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ جبکہ علامہ اقبال ایکسپریس تقریباً 5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔مزید برآں عوامی ایکسپریس بھی 4 گھنٹے لیٹ رہی جبکہ شاہ حسین ایکسپریس یکم تا 3 مارچ تک منسوخ رہی۔ دیگر ٹرینوں میں گرین لائن ایکسپریس 2 گھنٹے 25 منٹ اور میانوالی ایکسپریس 1 گھنٹہ 25 منٹ تاخیر کا شکار رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر روڈ کو ماڈرن ہیلتھ کوریڈوربنانے کی منظوری

امتحانی عمل کی شفافیت پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا :عثمان طاہر

نمبردا راپنے علاقوں میں فعال کردار ادا کریں :خالد جاوید

وارداتیں، شہری لاکھوں کی نقدی ،قیمتی سامان سے محروم

اینٹی کرپشن ٹیم کا چھاپہ، سب انسپکٹر رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس