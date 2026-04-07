صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری کالجز میں بھی ریشنلائزیشن شروع کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اضافی عملہ کم سٹاف والے اداروں میں بھجوانے کاکام تیز کردیا

لاہور(خبر نگار )صوبے کے سکولوں کے بعد اب سرکاری کالجز میں بھی ریشنلائزیشن کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالجز میں موجود اضافی تدریسی عملے کو سٹاف کی کمی والے اداروں میں منتقل کرنے کی پالیسی پر کام تیز کر دیا ۔ پنجاب بھر کے کالجزسے اضافی سٹاف کا مکمل ڈیٹا طلب کر لیا گیا۔ اس ضمن میں تمام اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منظور شدہ اور تعینات شدہ سٹاف کی مکمل تفصیلات فراہم کریں تاکہ زائد اسامیوں کی درست نشاندہی کی جا سکے ۔حکام کے مطابق ریشنلائزیشن عمل کو مؤثر بنانے کیلئے کالجز سے تجاویز بھی طلب کی گئی ہیں جبکہ نان ٹیچنگ (کلریکل)سٹاف کا مکمل ریکارڈ بھی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ کلریکل عملے کی پوسٹنگ، مدتِ ملازمت اور تعیناتی کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔مزید برآں تمام کالجوں کو یکساں فارمیٹ میں ڈیٹا 7 ورکنگ ڈیز کے اندر جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ ڈویژن کی سطح پر کنسولیڈیٹڈ رپورٹس تیار کی جا سکیں۔ ریشنلائزیشن کو اعلیٰ ترجیح دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایات پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم دیا گیاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اتائیت کے خاتمہ کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان

ڈی سی کانشتر او پی ڈی اور زیر تعمیر کینسر بلاک کی تعمیرکا جائزہ

میٹرک امتحانات کی سخت مانیٹرنگ، ڈپٹی کمشنر کے دورے

سکندر آباد:غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ، کاروباری زندگی مفلوج

تونسہ بیراج کے قریب ٹریفک حادثہ، 6افراد زخمی

لودھراں میں بجلی چوری کیخلاف آپریشن، 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس