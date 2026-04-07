قبضہ مافیا کاعدالت پیشی پر ایل ڈی اے افسروں پر تشدد

  • لاہور
سبزہ زار میں قابضین کی سٹیٹ افسر ، انسپکٹر کودھمکیاں،عملہ عدم تحفظ کا شکار

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )سبزہ زار سکیم میں منظم قبضہ مافیا کیخلاف سنگین الزامات سامنے آگئے ۔ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی کروڑوں مالیت کی اراضی پر مبینہ طور پر ایک گروہ قابض ہے جسکی قیادت ریٹائرڈ ملازم شیخ طارق کر رہا ہے جبکہ اس کیساتھ اسحاق، اقبال اور احمد توصیف کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔اس کیس میں اس وقت صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی جب عدالتی پیشی کے دوران سٹیٹ افسر حسیب بٹ اور انسپکٹر نصراللہ کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیااور انکے کپڑے پھاڑ دیئے گئے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پیشی کے موقع پر ملزموں کیساتھ وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے سرکاری ٹیم کو دھمکیاں بھی دیں جبکہ واقعہ عدالت میں نصب کیمروں میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے ۔سبزہ زار کے ایم بلاک میں سرکاری زمین پر قبضے کیخلاف مقدمہ پہلے ہی درج کیا جا چکا ہے تاہم شواہد موجود ہونے کے باوجود کارروائی کی رفتار پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایل ڈی اے کے افسر اور عملہ سکیورٹی اور سٹاف کی کمی پرعدم تحفظ کا شکارہے ۔

 

 

 

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

غیر قانونی پٹرول پمپس کیخلاف کارروائی 300 سے زائد ڈسپنسر مشینیں ضبط

عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے ادارے رابطے کو موثر بنائیں، کمشنر

ڈی پی او میانوالی کی آفس میں کھلی کچہری

میانوالی میں مختلف فوڈ بزنس کے معائنے اور جرمانے

خصوصی افراد کے لیے نجی اداروں میں 3 فیصد کوٹہ مختص،ڈپٹی کمشنر بھکر

فیکٹری پر چھاپہ،200 لیٹر مضر صحت کولڈ ڈرنکس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس