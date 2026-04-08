ای او بی آئی کاملازم رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی بڑی کارروائی ،محکمہ ای او بی آئی کا ملازم رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا گیا ۔۔۔۔

گرفتار ملزم کی شناخت شیر احمد خان کے نام سے ہوئی ہے ،ملزم ایگزیکٹو آفیسر تعینات تھا،ملزم گارڈن ٹاؤن لاہور میں ڈیوٹی سرانجام دے رہا تھا،ملزم نے شہری سے جائز سرکاری کام کی مد میں رشوت وصول کی، ملزم کو شکایت کنندہ سے 1 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر