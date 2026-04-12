7سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل ،2ملزم رہا

  • لاہور
لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے سات سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے دو مجرموں کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے دونوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ سربراہی میں دو رکنی بینچ نے 18 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ملزمان کے خلاف مقتول شیر علی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا مقدمہ درج ہوا،ملزمان کے خلاف تھانہ بہاولنگر پولیس نے 2022 میں مقدمہ درج کیا فیصلے میں لکھا کہ ملزمان کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں۔،موقع پر گواہوں کی موجودگی ثابت نہیں ہوئی،مدعیہ فوزیہ بی بی نے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کروایا۔

مزید پڑہیئے

سرگودھا

کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود 75 فیصد نہروں کی صفائی نہ ہوسکی

ژالہ باری سے متاثرہ زمینداروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ

آر پی او ڈی آئی خان کا بین الصوبائی ، بارڈر پوسٹوں کا دورہ

پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

شہر کو بدمعاشوں کے حوالے نہیں ہونے دینگے ، تاجر

اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل