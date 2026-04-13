صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوہنگ :بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 افراد گرفتار

  • لاہور
چوہنگ :بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 7 افراد گرفتار

غیر قانونی چلنے والی ایمبرائیڈری مشینیں اور دیگر سامان قبضے میں لے لیاگیا

لاہور(اے پی پی)لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جاری مہم کے تحت چوہنگ کے علاقے میں ایک بڑا مشترکہ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران متعدد غیر قانونی کنکشنز کا انکشاف ہوا اور 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کارروائی چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ایس ای (سنٹرل سرکل) جمشید زمان کی نگرانی میں کی گئی جبکہ ایکسین ثنا محمد، سب ڈویژنل آفیسر چوہنگ محمد اعظم، رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری بھی آپریشن میں شریک تھی۔

ذرائع کے مطابق لیسکو ٹیم نے چوہنگ کے علاقے میں مختلف دکانوں اور ایمبرائیڈری مشین یونٹس پر چھاپے مارے ،جہاں ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بڑے پیمانے پر چوری کی جا رہی تھی۔لیسکو ٹیم نے موقع پر بجلی چوری رنگے ہاتھوں پکڑ لی اور غیر قانونی طور پر چلنے والی متعدد ایمبرائیڈری مشینیں اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔بجلی چوری میں ملوث7افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر رمضان بٹ کا کہنا تھا کہ بجلی چور قومی مجرم ہیں اور ان کیخلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود 75 فیصد نہروں کی صفائی نہ ہوسکی

ژالہ باری سے متاثرہ زمینداروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ

آر پی او ڈی آئی خان کا بین الصوبائی ، بارڈر پوسٹوں کا دورہ

پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

شہر کو بدمعاشوں کے حوالے نہیں ہونے دینگے ، تاجر

اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر