ادھار سے بچنے کے لیے ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا ملزم گرفتار

  • لاہور
ملزم کے خلاف جھوٹی اطلاع دینے اور قانون کو گمراہ کرنے پر مقدمہ درج

لاہور (آن لائن) ادھار کی رقم سے بچنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گجر پورہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جھوٹی واردات کی اطلاع دینے والے ملزم کو حراست میں لیا۔ ملزم نے پنجاب پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر کال کر کے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے گن پوائنٹ پر 22 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزم نے قرض سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا اور کسی قسم کی ڈکیتی پیش نہیں آئی۔ بعد ازاں ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس کی بیان کردہ کہانی من گھڑت تھی۔ پولیس نے ملزم حمزہ کے خلاف جھوٹی اطلاع دینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گمراہ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ اس موقع پر ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جھوٹی کالز اور افواہوں سے گریز کریں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

مزید پڑہیئے

کراچی

لانڈھی شیر پاؤ کالونی کے قریب باڑے میں آتشزدگی،لاکھوں روپے کی 8بھینسیں ہلاک

تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ،گورنر

امتحانی مراکز کی تبدیلی اور مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کیلئے کمیٹی قائم

بنگلہ دیشی وفد کا ڈاؤ یونیورسٹی کا دورہ

ایران امریکا مذاکرات کا دروازہ کھلا رہناچاہیے ،سنی تحریک

لیاری ترقیاتی پیکیجز عوام کو دھوکا دینے کے مترادف،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
امید باقی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پھلتا پھولتا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اوراندرونی محاذ ؟
بابر اعوان
سعود عثمانی
بے معاہدہ لیکن بامعنی مذاکرات
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
بارود کے ڈھیر پر بیٹھی دنیا
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اعلیٰ اخلاقی اقدار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر