ہائیکورٹ :پتنگ بازی پر مقدمات کی تفصیلات طلب

  لاہور
پتنگ بازی کیخلاف درخواستوں پر سماعت،کائٹ ایکٹ پرعملدرآمد کی استدعا

لاہور(کورٹ رپورٹر )پابندی کے باوجود پتنگ بازی کیخلاف لاہور ہائیکورٹ میں درخواستوں پر سماعت، عدالت نے پتنگ بازی کی خلاف ورزی کرنیوالوں پر درج مقدمات کی تفصیلات مانگ لیں ۔جسٹس اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹوازیم پینل کی درخواستوں پر سماعت کی۔عدالتی حکم پر ایس ایس انویسٹی گیشن توقیر احمد اور ڈپٹی کمشنر لاہور عدالت پیش ہوئے ۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو بتایا جائے جو پتنگیں اور ڈور پولیس نے پکڑی ہے انہیں جلانا ہے یا کیا کرنا ہے ۔پتنگ اور ڈور کے ریٹس کے حوالے سے کیا میکنزم اپنایا ہے ، پتنگ بازی سے اموات اور زخمی ہونے والے افراد کی مکمل تفصیل فراہم کی جائیں۔ پتنگ بازی سے حادثات کو روکا جائے ۔عدالت نے مزید سماعت 23 اپریل تک ملتوی کردی۔درخواست گزار کا مؤقف تھا کہ پابندی کے باوجود پتنگ بازی جاری ہے ،عدالت پولیس کو کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عملدرآمد کا حکم دے ۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

موسمی تبدیلی کے تناظر میں زرعی تحقیق مؤثر بنانے پر زور

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ، افسروں و جوانوں کی شرکت

فیصل آباد ماسٹر پلان کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم

ٹوبہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

میٹرک امتحانات، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے امتحانی مراکز کے دورے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس