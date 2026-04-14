مذاکرات سے امریکا ، ایران میں برف پگھلی :شذرہ منصب

  • لاہور
پاکستان نے تباہی کی طرف جاتی تیسری عالمی جنگ رکوائی :وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی

ننکانہ صاحب(خبر نگار )موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت ڈاکٹر شذرہ منصب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے مابین بات چیت سے برف پگھلی ہے ،پیچیدہ معاملات کے حل ہونے میں وقت لگتا ہے ، دونوں ممالک کے مابین دو ہفتوں کا سیز فائر برقرار ہے ، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے امن مذاکرات کروا کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے ، ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر شذرہ منصب نے کہا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد امن بات چیت کا مرکز بنا ہے ، بات چیت میں دونوں ممالک کے مابین ابتدائی باتیں زیر بحث آئی ہیں، امید ہے کہ دونوں ممالک کے مابین بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ڈاکٹر شذرہ منصب نے کہا کہ پاکستان نے تباہی کی طرف جاتی جنگ کو رکوایا ہے اور پاکستان کی کوششوں سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے ، آج پوری دنیا میں سفارتی سطح پر پاکستان کی باتیں ہورہی ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

موسمی تبدیلی کے تناظر میں زرعی تحقیق مؤثر بنانے پر زور

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ، افسروں و جوانوں کی شرکت

فیصل آباد ماسٹر پلان کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم

ٹوبہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

میٹرک امتحانات، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے امتحانی مراکز کے دورے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس