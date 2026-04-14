میٹرک امتحان کے دوران طالبہ بے ہوش ہوگئی

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا) قصور میں میٹرک امتحان کے دوران طالبہ بے ہوش ہوگئی، ریسکیوون ون ٹو ٹو نے بروقت طبی امداد دے کر پیپر جاری کروا دیا۔۔۔۔

 ریسکیو ذرائع کے مطابق ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع موصول ہوئی کہ امتحانی مرکز میں ایک 16 سالہ طالبہ سفینہ دختر انور علی سوالیہ پرچہ دیکھتے ہی گھبراہٹ اور بلڈ پریشر کم ہونے کے باعث بے ہوش ہوگئی ہے ۔ریسکیو اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور فوری طور پر آئی وی لائن برقرار کی اور ڈرپ لگائی، جس کے نتیجے میں طالبہ کو ہوش آگیا۔طبی امداد کے بعد طالبہ نے دوبارہ اپنا امتحانی پرچہ حل کرنا شروع کردیا۔

 

فیصل آباد

زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

موسمی تبدیلی کے تناظر میں زرعی تحقیق مؤثر بنانے پر زور

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ، افسروں و جوانوں کی شرکت

فیصل آباد ماسٹر پلان کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم

ٹوبہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

میٹرک امتحانات، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے امتحانی مراکز کے دورے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس