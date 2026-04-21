امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ ایک ماہ بعد بھی معاوضوں سے محروم

  • لاہور
امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ ایک ماہ بعد بھی معاوضوں سے محروم

لاہور(خبر نگار)لاہور سمیت صوبہ بھر میں پیکٹا کے تحتآٹھویں جماعت کے 9 اپریل کو امتحانی نتائج بھی جاری ہو چکے ۔۔۔

مگر امتحانی ڈیوٹی دینے والے اساتذہ تاحال معاوضوں سے محروم ہیں جس پر اساتذہ میں تشویش بڑھنے لگی ہے ۔ امتحانات میں 27 ہزار سے زائد نگران عملے نے فرائض انجام دیئے ۔حکومت نے فی ٹیچر 4 ہزار معاوضے کا اعلان کیا ، امتحانات ختم ہوئے ایک ماہ سے زائد گزرنے کے باوجود ادائیگیاں نہ ہونے پر اساتذہ کو مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔اساتذہ کا کہنا ہے کہ اضافی ڈیوٹی کا بروقت معاوضہ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے ۔پنجاب ٹیچرز یونین نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ادائیگیاں فوری یقینی بنائی جائیں۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

چیف سیکرٹری پنجاب کا سرگودھا کا دورہ ،ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے ذمے بجلی کے بلوں کی مد میں واجب الادا رقوم کا جائزہ

ڈی پی او میانوالی کی آفس میں روزمرہ کھلی کچہری

ڈپٹی کمشنر فوڈ سٹریٹ، پارکنگ ایریا اور ٹف ٹائلز کی تنصیب سمیت دیگر تعمیراتی کاموں کا معائنہ

دکانوں پر چھاپے ، مضر صحت اشیا برآمد، 2 لاکھ 65 ہزار جرمانے

نامناسب گفتگو کرنیوالے رکن کو گروپ سے نکال دیا جائیگاسرگودھا پریس کلب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس