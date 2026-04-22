سرکاری سکولوں کے طلبہ کی ذہنی صحت پر توجہ دینے کا فیصلہ

  • لاہور
سرکاری سکولوں کے طلبہ کی ذہنی صحت پر توجہ دینے کا فیصلہ

سائیکالوجی ڈویلپمنٹ پروگرام کی منظوری ،طالبات کو خصوصی ترجیح دی جائیگی

لاہور(خبر نگار)لاہور میں سرکاری سکولوں کے طلبہ کی ذہنی صحت پر توجہ دینے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے ، جہاں نفسیاتی بہبود پروگرام کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے ۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے سرکاری سکولوں میں سائیکالوجی ڈویلپمنٹ پروگرام کی منظوری دے دی ہے ، جس کا مقصد طلبہ کی ذہنی صحت کو بہتر بنانا اور ان میں جذباتی آگاہی پیدا کرنا ہے ۔پروگرام کے تحت نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ کو شامل کیا جائے گا، جبکہ طالبات کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ سیشنز میں جذباتی مضبوطی، ریزیلینس، پرسنل سیفٹی اور کیریئر گائیڈنس جیسے اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ماہرین سمایہ بٹ اور دایان ظفر اس پروگرام کی قیادت کریں گے جبکہ انٹرنی ٹرینرز بھی ان کے ساتھ معاونت کریں گے ۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے سکول انتظامیہ کو مکمل تعاون کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور پروگرام کو باقاعدہ منظوری کے بعد مرحلہ وار شروع کیا جائے گا۔تعلیمی ماہرین کے مطابق یہ اقدام طلبہ کی ذہنی نشوونما اور بہتر تعلیمی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرے گا۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

پاکستان کے عوام ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں ،گورنر

فاطمہ فرٹیلائزر اور ملتان سلطانز کا شاندار میٹ اینڈ گریٹ

میئرکی ترقیاتی منصوبے 15جون تک مکمل کرنیکی ہدایت

اساتذہ جامعہ کراچی کاامتحانات کے بائیکاٹ کااعلان

رحمان آباد پارک اراضی پر آپریشن روکنے کا حکم

گیارہویں کے آزمائشی امتحانات، ڈیجیٹل اٹینڈنس کا تجربہ

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر