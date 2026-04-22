صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5میٹ پروسیسنگ یونٹس بند‘2450کلو ناقص گوشت تلف

  • لاهور
یونٹس میں ناقص سٹوریج، ٹوٹے گندے فرش اور تعفن زدہ ماحول پایا گیا

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )لاہور میں 5میٹ پروسیسنگ یونٹس بند کر کے 2ہزار 450 کلو ناقص گوشت تلف کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز اسد اللہ نے بکر منڈی لاہور میں بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ناقص بدبودار گوشت برآمد ہونے پر 5میٹ یونٹس بند کیے گئے ،یونٹس میں ناقص سٹوریج، ٹوٹے گندے فرش اور تعفن زدہ ماحول پایا گیا، ایکسپائر گوشت کا قیمہ اور چھوٹی پیکنگ تیار کر کے سپلائی کیا جانا تھا۔ موقع پر ویٹرنری سپیشلسٹ نے تلف کردہ گوشت کا تفصیلی معائنہ کیا گیا،برآمد کردہ گوشت انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر تھا، ڈی جی فوڈاتھارٹی نے بتایا میٹ ہینڈلرز کے میڈیکل اور ٹریننگ سرٹیفکیٹس عدم موجود پائے گئے ،حشرات کی روک تھام کے لیے قوانین کے مطابق مناسب اقدامات نہ تھے ،میٹ یونٹس شاپس کے لیے گوشت کی مکمل ٹریسیبیلٹی دیکھانا لازم ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد : قربانی کے جانوروں کی 6 عارضی مویشی منڈیاں 349.5 ملین روپے میں نیلام

چیئرمین سی ڈی اے کا گندھارا سٹیزن اینڈ ہیریٹیج کلب کا دورہ کام جلد مکمل کرنیکی ہدایت

علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفہ آج بھی قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ،سیدال خان

پبلک پرائیویٹ اتھارٹی ،حکومت پر مالی بوجھ کم،نجی شعبہ سرمایہ کاری کریگا ،پرویز اشرف

اقبال کی فکر آج بھی پاکستان کے مستقبل کیلئے رہنمائی کا مؤثر اور زندہ سرچشمہ ،اورنگزیب کھچی

پانچ سے چھ ماہ کے لیے ادویات کا وافر ذخیرہ موجود ،وزیر صحت

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر