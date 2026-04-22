تقریب تقسیم انعامات ’’سونا سے ہے کامیابی‘‘کاانعقاد

  لاہور
2 سال سے بھی کم عرصے میں ملک بھر میں 244سونا سینٹرز فعال

لاہور (سٹاف رپورٹر )سونا سینٹرنے ضلع شیخوپورہ کے کاشتکاروں کے لیے مریدکے میں ایک کامیاب تقریبِ تقسیمِ انعامات کا پروگرام ــ\\\"سونا سے ہے کامیابی\\\" کاانعقاد کیا۔ یہ تقریب کمپنی کے کسانوں کی معاونت اور سہولت کے لیے منعقدہ پراگرامز کا تسلسل ہے ۔ تقریب کے دوران سونا سینٹر کے رجسٹرڈ کسان شہباز حسین بھٹی کو بذریعہ قرعہ اندازی ایک ٹریکٹر انعام کے طور پر دیا گیا۔ یہ اقدام سونا سینٹر کے کسانوں کو بااختیار بنانے اور زرعی شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف کے عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔دو سال سے بھی کم عرصے میں ملک بھر میں 244 سونا سینٹرز فعال ہو چکے ہیں ،جوکہ عالمی رجحانات سے ہم آہنگ ہیں اور حکومتی و دیگر شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان میں زرعی طریقوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق لانے کا ہدف رکھتے ہیں۔وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے بطور مہمانِ خصوصی تقریب میں شرکت کی۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

پاکستان کے عوام ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں ،گورنر

فاطمہ فرٹیلائزر اور ملتان سلطانز کا شاندار میٹ اینڈ گریٹ

میئرکی ترقیاتی منصوبے 15جون تک مکمل کرنیکی ہدایت

اساتذہ جامعہ کراچی کاامتحانات کے بائیکاٹ کااعلان

رحمان آباد پارک اراضی پر آپریشن روکنے کا حکم

گیارہویں کے آزمائشی امتحانات، ڈیجیٹل اٹینڈنس کا تجربہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر