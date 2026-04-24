3ماہ :برآمد ہونیوالی پتنگوں ڈوروں کی تفصیلات جمع
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں بسنت کے دوران اور بعد میں یکم جنوری 2026سے لیکر 3 اپریل 2026تک درج مقدمات اور برآمد ہونیوالی پتنگیں اور ڈوروں کی تفصیلات جمع کرادی گئیں‘ پابندی کے باوجود خلاف ورزی کرنیوالوں کیخلاف 3 ہزار ایک سو 81 مقدمات درج ہوئے۔
