25ماڈل دیہات میں بائیوگیس پلانٹس لگانے کامنصوبہ

  لاہور
گیس پلانٹس کیلئے درکار گوبر کے استعمال سے دیہات میں گندگی کا خاتمہ ہوگا

لاہور (عمران اکبر )پنجاب کے دیہات میں صفائی کے ساتھ گیس کی فراہمی کا میگا منصوبہ، پنجاب کے ماڈل دیہات میں بائیو گیس پلانٹس کی تنصیب ہو گی۔تین ارب کی لاگت سے 25ماڈل دیہات میں بائیو گیس پلانٹس لگائے جائیں گے ۔پنجاب کے دیہات میں پہلی بار گوبر کولیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے ۔بائیو گیس پلانٹس کیلئے درکار گوبر کے استعمال سے دیہاتوں میں گندگی کا خاتمہ ہوگا۔بائیو گیس پلانٹس سے تیار کردہ گیس کمپیکٹ کر کے سلنڈرز میں فروخت کی جائیگی ،گیس کی فروخت کیلئے ماڈل دیہاتوں میں سیل پوائنٹس کا قیام ہوگا۔گیس سلنڈز کی گھروں تک ڈلیوری بھی کی جائیگی۔ویلیج آرگنائزیشن کمیٹی سلنڈرز کی فروخت و سیل پوائنٹس چلائے گی۔

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ