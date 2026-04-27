کولڈ سٹور پرڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری پکڑی گئی

  • لاہور
دونوں میٹرز اور100 کے وی اے کا علیحدہ ٹرانسفارمر فوری طور پر اتار لیا گیا

لاہور(اے پی پی) ساؤتھ سرکل میں ایس ای محمد حسین کی نگرانی میں ایکسین کوٹ لکھپت امجد حسین ناگرا نے ایک بڑی کارروائی کے دوران صوفیہ آباد سب ڈویژن کی ٹیم نے ڈلو کلاں میں واقع دارالحکمت سکول کے کنکشن کو چیک کیاجہاں صارف کی جانب سے فور کور کیبل کے ذریعے ڈائریکٹ سپلائی استعمال کی جا رہی تھی۔موقع پر موجود دونوں میٹرز اور100 کے وی اے کا علیحدہ ٹرانسفارمر فوری طور پر اتار لیا گیا۔اس حوالے سے موجودہ رہائشی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی جبکہ 102 کلوواٹ کے کنیکٹڈ لوڈ کی بنیاد پر87,932 یونٹس کے ڈیٹیکشن بل بھی چارج کئے گئے ۔اسی طرح ایس ای ایسٹرن سرکل عمر بلال نے ایک دیگر کارروائی کے دوران ایم اینڈ ٹی شالامار کی ٹیم ایکسین باغبانپورہ اور محمود بوٹی سب ڈویژن کے افسران کے ہمراہ کولڈ سٹوریج انڈسٹری کو چیک کیا،جہاں30 کلوواٹ کے منظور شدہ لوڈ کے باوجود ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

صوبائی وزیر کھیل کا راولپنڈی کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

مری، مختلف بازاروں،مقامات پر بیوٹیفکیشن کا کام تیزی سے جاری

عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات 30اپریل تک جاری رہیگا، ڈی ایچ او

اسلام آباد میں پیپر لیس لائسنسنگ سسٹم کا آغاز

معاشی، سیاسی، دفاعی اور سکیورٹی صورتحال بہتر بنا رہے، سیدال خان

اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک ایڈوائزری جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر